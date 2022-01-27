روسيا:من الممكن البدء بمحادثات أمريكية إيرانية مباشرة في وقت قريب

نيويورك-سانا

أعربت روسيا عن أملها أن يتم إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قبل نهاية نيسان مشيرة إلى إمكانية بدء محادثات مباشرة بينهما في وقت قريب.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قوله لقناة روسيا 24: “لا أعلم متى سيجلس الأمريكيون والإيرانيون إلى طاولة المفاوضات لكني أظن أن ذلك قد يحدث في وقت قريب نسبياً”، مشيراً إلى أنه إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة التي هي عليها الآن فمن الواقعي تماماً التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية شباط إلا أن التحضير لاستئناف الاتفاق النووي بكامله قد يستغرق نحو شهرين إضافيين.

وأضاف أوليانوف إن تحضير الأمريكيين لرفع العقوبات وضمان الظروف الضرورية لعودة رجال الأعمال إلى إيران سيتطلب وقتاً من جانبها ستحتاج طهران فيما يبدو إلى نحو شهرين كي تستعد للعودة إلى التزاماتها السابقة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الأولية.