حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة مساء اليوم

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق الرئيسية في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق “عرنة-دربل” وطريق “قطنا-حينة دربل-عرنة” وطريق “حينة عين السودة-خربة السودا” وطريق”عرنة-بقسم-الريمة” والطرق المؤدية إلى منطقة الزبداني وطريق “عسال الورد-رنكوس” وطريق “عسال الورد-الجبة” وطريق “الجبة باتجاه يبرود” وطريق “التل رنكوس-حوش عرب” وطريق “صيدنايا-منين” وطريق “تلفيتا-حلبون” وطريق “الديماس-ميسلون- مزرعة دير العشاير” غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق “عرنة-الريمة-بقعسم-قطنا-عيسم-قلعة-جندل” وطريق “قطنا-كفر قوق رخلة” وطريق “رأس المعرة يبرود” وطريق “دمشق-بيروت” سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طرق “جورين صلنفة” و”القرندح-عين الكروم” و”شطحة-جوبة برغال” و”القرندح-الغاب” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق “نهر البارد-بيت ياشوط” فسالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج.

وجميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا الطرق المؤدية إلى “ناحية صلنفة-محطة البث” بالكامل وطريق “جوبة برغال-الغاب” وطريق “حرف المسيترة-الشعرة-الغاب” وطريق “المركبة-مقامات بني هاشم” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة جبلة طريق “بيت ياشوط الغاب” سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وطرق “بيت ياشوط المنيزلة” و”الدالية-معرين-بطموش” و”بيت ياشوط-بشيلي” وطريق “بسطوير-خرايب سالم” وطريق “وادي القلع جبلة” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق “الدالية-جبلة” بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي طرطوس كل الطرق سالكة عدا طريق “محطة البث-قمة النبي صالح” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة عدا طريق “جباتا الخشب-طرنجة-عين التينة-حضر” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق “المشنف-ظهر الجبل” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

وخصصت إدارة المرور الأرقام الهاتفية 5422703 – 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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