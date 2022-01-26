رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى استخدام الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا

براتيسلافا-سانا

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم إلى ضرورة استخدام كل الصيغ الدبلوماسية المتوافرة في محاولة تسوية الخلافات مع روسيا.

ونقلت رويترز عن ميشيل قوله خلال مؤتمر صحفي في سلوفاكيا “يجب استخدام جميع الإمكانات وجميع الصيغ الدبلوماسية” مشيراً إلى أن هذا العمل الدبلوماسي يمكن القيام به في إطار كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس الأمن الدولي ورباعية نورماندي التي تضم “روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا” وكذلك خلال اتصالات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت روسيا حذرت أكثر من مرة أن المحاولات المستمرة من الغرب ضدها تسهم بزعزعة استقرار الوضع في عدد من الدول المجاورة لروسيا وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تصرفات دول الغرب إزاءها مشيرة إلى هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة تحاول كسب تفوق أحادي الجانب مع تجاهل مصالح الدول الأخرى.

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