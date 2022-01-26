يوتيوب على أبواب دخول عالم الرموز غير القابلة للاستبدال

واشنطن-سانا

أعلنت منصة الفيديوهات يوتيوب التابعة لشركة غوغل الأمريكية عزمها التوسع في طرق تمكن المبدعين من الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي” كتبت الرئيسة التنفيذية سوزان وجسيكي لمنصة الفيديوهات في رسالتها السنوية: إن يوتيوب ستعمل في قطاعات شهدت ظهوراً ملحوظاً مؤخراً لكنها لم تحدد خططاً معينة بشأن هذا الأمر.

وأوضحت وجسيكي أنه سيتم التركيز على توسيع نظام يوتيوب لمساعدة صانعي المحتوى على الاستفادة من التقنيات الناشئة كالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال التي تم إلقاء الضوء عليها على أنها تتيح فرصاً لم يكن من الممكن تصورها سابقاً.

ورأت وجسيكي أن الموقع يستلهم الكثير من تطورات Wep3 وهو المصطلح الذي يعتبر بمثابة التطور التالي للإنترنت.

يشار إلى أنه يمكن لأي شخص من الفنانين ورواد الأعمال والمدافعين عن الفن والشركات والمؤلفين ومصوري الفيديو وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي إنشاء NFT وبيعه ولا سيما أن مبيعات هذه الرموز ارتفعت إلى 25 مليار دولار تقريباً في العام الماضي.

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