تجاوزت مبيعاتها ملياري ليرة.. (بردى) آفاق عمل جديدة ومنتجات نوعية

دمشق-سانا

تحضر الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) خلال عام 2022 لفتح آفاق عمل جديدة وإضافة منتجات إلى سلتها التي تتضمن 15 منتجاً حيث باعت بأكثر من ملياري ليرة العام الماضي حسب مديرها المهندس علي عباس.

المهندس عباس بين لمندوب سانا عزم الشركة خلال العام الحالي على إدخال المكيفات إلى سلة منتجاتها التي تشهد طلباً متزايداً عليها “للجودة التي تتمتع بها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية إلى جانب أسعارها التي تنخفض عن أسعار مثيلاتها في السوق المحلية بنحو 20 بالمئة” إلى جانب خدمة ما بعد البيع التي تتضمن كفالة لمدة زمنية محددة مع توافر قطع التبديل اللازمة للصيانة.

وكشف مدير الشركة عن توقيع عقد مع مركز الدراسات والبحوث العلمية لتأهيل وصيانة وتشغيل آلة الميلكرون لحقن البلاستيك 2000 غ بجهود وخبرات وطنية ما يمكن الشركة من فتح جبهات عمل جديدة لتصنيع أدوات بلاستيكية لجهات القطاعين العام والخاص وتحقيق قيمة مضافة أكبر في العملية الإنتاجية.

وتعمل الشركة حالياً كما بين مديرها على افتتاح صالة للبيع في مدينة حلب في مركز الصيانة بعد إعادة تأهيلها إلى جانب إعادة تأهيل الشاليهات التابعة لها في منطقة الهيشة في طرطوس لاستثمارها بالشكل الأمثل على حد تعبيره.

وحسب المهندس عباس سوقت بردى ما قيمته 2.028 مليار ليرة خلال عام 2021 من الأدوات الكهربائية المنزلية وتضمنت المبيعات نحو 881 براداً من مختلف الحجوم و599 مكنسة كهربائية و460 غسالة و274 مروحة إضافة إلى العشرات من الأفران الكهربائية ومبردات الماء والخلاطات والطباخات وغيرها.

ووفقاً للمهندس عباس سجلت الشركة خلال عام 2021 إنتاجاً بلغ قيمته 2.366 مليار مؤكداً أن الأدوات المنزلية المتبقية من إنتاج العام الماضي مسوقة حكماً بموجب الاتفاق المتضمن استجرار السورية للتجارة كل منتجات بردى وبيعها في صالاتها المنتشرة في المحافظات مع البيع بالتقسيط للعاملين بالدولة إضافة إلى ما تستجره المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى صالاتها وأيضاً صالات الشركة.

وبين عباس أن لدى الشركة تجهيزات منها (آلة الفرز المبرمجة السي ان سي) و(آلة القص بالشرار) و(آلة القص بالسلك) تقوم بتصنيع القوالب بمختلف أنواعها وتشغل حالياً من قبل الغير من خلال عقد مع إحدى الجهات الخاصة ما يؤمن دخلاً ثابتاً للشركة إضافة إلى وضع مكبس الهيدروليك 150 طناً في الخدمة قريباً.

أحمد سليمان