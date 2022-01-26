زاخاروفا ترد على تصريحات بلينكن حول مزاعم عدوان روسي

موسكو-سانا

استغربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول مزاعم العدوان الروسي على أوكرانيا قائلة: كيف يمكن أن يكون عدواناً روسياً داخل أراضينا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: ناقش بلينكن عدوان روسيا على حدودها مع نظيرته البريطانية ليز تروس.. اتضح أننا هاجمنا أنفسنا.. نحن عدوانيون بشكل ماكر داخل حدودنا.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه في الأشهر الأخيرة دأب الغرب على اتهام روسيا بشكل متزايد بالتحضير لـ “غزو” أوكرانيا.

وتنفي روسيا كل المزاعم الغربية مؤكدة أنها تنقل عسكرييها ومعداتها داخل أراضيها وأشار الكرملين ووزارة الخارجية مراراً إلى أن هدف روايات الغرب حول “العدوان” الروسي هو بناء تجمع لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية.

ماتفيينكو: الغرب يشن حرباً إعلامية حقيقية بمعلومات مضللة ضد روسيا

بدورها حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن المحاولات المستمرة من قبل الغرب تساهم بزعزعة استقرار الوضع في عدد من الدول المجاورة لروسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماتفيينكو قولها في مؤتمر صحفي اليوم “نرى أن العام بدأ بأحداث صعبة للغاية على الساحة الدولية ولا يزال العالم يمر بفترة من القلق والاضطراب وللأسف لا تتوقف محاولات زعزعة الاستقرار في عدد من الدول المجاورة”.

وأضافت ماتفيينكو “الغرب يشن حرباً إعلامية حقيقية ضد روسيا متهما إياها بمزاعم خطط لمهاجمة أوكرانيا على الرغم من عدم وجود أسباب لذلك” مشيرة إلى أن الغرب أطلق العنان لحرب إعلامية حقيقية ضد روسيا وانتقل العالم إلى عصر المعلومات المضللة”.

ولفتت ماتفيينكو إلى أن دول الغرب أصبحت في حالة هيستيرية بشأن اتهام روسيا بالتحضير لهجوم على أوكرانيا دون أي “أسباب أو أدلة” مشيرة إلى أن أوكرانيا تخطط لمحاولة حل مشكلة دونباس بالقوة وتنظيم استفزازات هناك بناء على توصية من الغرب من أجل تحميل روسيا مسؤولية ذلك.

وأوضحت ماتفيينكو أن روسيا لم تتلق بعد رداً كافياً على ضماناتها الأمنية المقترحة وفرض حظر على توسع الناتو شرقاً ورفض السماح لأوكرانيا وجورجيا بالانضمام إلى الناتو قائلة إن “المفاوضات تسير ببطء وصعوبة”.

وكانت روسيا نفت مراراً وتكراراً وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح.

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