رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد: لدينا رغبة بالمساهمة في إعادة إعمار سورية

إسلام آباد-سانا

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة العاصمة الباكستانية إسلام آباد محمد شكيل منير رغبة رجال الأعمال الباكستانيين بالمساهمة في إعادة إعمار سورية منوهاً بالانتصارات التي حققتها في حربها ضد الإرهاب.

وأشار منير خلال لقائه اليوم القائم بأعمال السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد إلى الإنجازات التي حققتها سورية في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعها ما يفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب وخاصة الباكستانيين لتنشيط التجارة مع سورية في كل المجالات كصناعة التكنولوجيا والطاقة والأدوية والصناعة الغذائية وذلك من خلال ربط رجال أعمال البلدين مع بعضهم البعض وتوفير ما يلزم لتسهيل التجارة المشتركة.

وأعرب منير عن استعداده لاستضافة رجال الأعمال السوريين في إسلام آباد لتبادل الأفكار حول سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جهته أشار السفير عبيد إلى أن الاستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية هو إرهاب اقتصادي صريح ضد شعبها وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد السفير عبيد ضرورة تعزيز التجارة الثنائية بين سورية وباكستان مبيناً أن العلاقات بين الجانبين بدأت تتخذ منحى أوسع من خلال توقيع الاتفاقية الثقافية واستئناف الرحلات الجوية.

كما سلط عبيد الضوء على إمكانيات السوق السورية الغنية بالزراعة والصناعة واستعرض قانون الاستثمار 18 الذي يمنح تسهيلات للمستثمرين ويحمي حقوقهم.

حضر اللقاء أعضاء المجلس التنفيذي في غرفة تجارة وصناعة إسلام آباد والسكرتير الثالث بالسفارة السورية في إسلام آباد نيروز محمد.

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