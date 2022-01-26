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قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

2022-01-26

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة ومدينة قلقيلية وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وبلدة بيتونيا غرب رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ستة منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من جنين أثناء مرورهما على حاجز غرب رام الله وأربعة شبان آخرين من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين على حاجز في الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 17 فلسطينياً في الضفة الغربية.

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