سفير الهند: العلاقة مع سورية مهمة وتاريخية

دمشق-سانا

أكد السفير الهندي ماهيندر سينغ كانيال عمق العلاقات التاريخية مع سورية والتي تزداد متانة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال كانيال في تصريح لـ سانا خلال احتفال أقامته السفارة الهندية بدمشق اليوم بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الجمهورية: “نحن فخورون بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والأشهر القادمة ستشهد تطورات أكبر على عدة صعد” موضحاً أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والتقني لسورية الصديقة إضافة إلى دفع التعاون الاقتصادي إلى الأمام من خلال رجال الأعمال في كلا البلدين.

وأشار السفير الهندي إلى أنه من المتوقع تبادل الكثير من الزيارات بين البلدين خلال الفترة القادمة إضافة إلى العمل على زيادة عدد المنح للطلاب السوريين المقدمة من الهند والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية لتصل إلى نحو 400 منحة عدد منها في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

والهند جمهورية برلمانية بنظام متعدد الأحزاب نالت استقلالها في عام 1947 وأعلنت جمهورية في الـ 26 من كانون الثاني من عام 1950 مع دخول الدستور حيز التنفيذ.

مها القحف وريم حشمه