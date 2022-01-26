تشرين يفوز على العربي في مباراة ودية بكرة القدم

اللاذقية-سانا

فاز فريق تشرين على العربي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرض ملعب المدينة الرياضية باللاذقية تحضيراً لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة القادمة.

وسجل هدفي المباراة علي بشماني ومصطفى بيلونة.

مدرب تشرين طارق جبان قال في تصريح لسانا: إن المباراة تأتي ضمن تحضيرات الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية والهدف منها الوقوف على مستوى اللاعبين ومعرفة مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية.

يشار إلى أن تشرين يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوثبة المتصدر.

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