عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الاسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا الاقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يومياً في محاولة لتغيير الأمر الواقع وتهويده حيث تشير تقارير وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد بحماية قوات الاحتلال بلغ العام الماضي 34 ألفاً و562 مستوطناً مقارنة مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفاً في عام 2019.

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