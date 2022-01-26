الأرصاد الجوية: هطولات ثلجية على المرتفعات الأقل من 700 متر ليلاً

دمشق-سانا

تشهد معظم المناطق اليوم ذروة المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على البلاد وخاصة المنطقة الساحلية منذ مساء أمس وتستمر فعاليته حتى يوم الجمعة القادم وفق رئيس مركز التنبؤ بالمديرية العامة للأرصاد الجوية شادي جاويش.

وأوضح جاويش في تصريح لـ سانا أن المنطقة الجنوبية منذ ساعات صباح اليوم بدأت تتأثر بالمنخفض الذي سيمتد تأثيره خلال ساعات بعد الظهر ليشمل مختلف المناطق ومن المتوقع أن تشهد هطولات ثلجية على المرتفعات 1200 متر وليلاً على المرتفعات الأقل من 1000 إلى 700 متر.

وأشار جاويش إلى أن الهطولات الثلجية في المناطق الداخلية ومنها دمشق تكون خفيفة وغير تراكمية لافتاً إلى أن فعالية المنخفض تضعف بشكل تدريجي يومي الخميس والجمعة حيث تصبح فرصة الهطولات الثلجية والمطرية متفرقة وضعيفة في معظم المناطق ويبقى الجو بداية الأسبوع القادم بارداً ليلاً مع تشكل الصقيع والجليد.

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