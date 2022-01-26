الهند تحيي الذكرى الـ 73 لعيد الجمهورية

نيودلهي-سانا

أحيت الهند اليوم الذكرى الـ 73 لعيد الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت العاصمة نيودلهي عرضاً عسكرياً وفلكلورياً بالمناسبة حضره كبار المسؤولين وعدد من الشخصيات السياسية والفعاليات الأخرى.

وعمت الاحتفالات معظم أرجاء شبه القارة الهندية حيث رفع العلم الهندي في جميع الولايات كما أقيمت مراسم تكريم لعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا في استقلال البلاد.

وكانت الهند نالت استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947 وأعلنت كجمهورية في السادس والعشرين من كانون الثاني 1950.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency