SCS-NET

الهند تحيي الذكرى الـ 73 لعيد الجمهورية

2022-01-26

نيودلهي-سانا

أحيت الهند اليوم الذكرى الـ 73 لعيد الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهدت العاصمة نيودلهي عرضاً عسكرياً وفلكلورياً بالمناسبة حضره كبار المسؤولين وعدد من الشخصيات السياسية والفعاليات الأخرى.

وعمت الاحتفالات معظم أرجاء شبه القارة الهندية حيث رفع العلم الهندي في جميع الولايات كما أقيمت مراسم تكريم لعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا في استقلال البلاد.

وكانت الهند نالت استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947 وأعلنت كجمهورية في السادس والعشرين من كانون الثاني 1950.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

439 وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

نيودلهي-سانا سجلت الهند 439 حالة وفاة و306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved