فوج إطفاء اللاذقية يخمد حريقاً قرب قسم تعبئة الغاز في فرع المحروقات

اللاذقية-سانا

أخمد فوج إطفاء اللاذقية حريقاً اندلع خارج قسم تعبئة الغاز التابع لفرع محروقات اللاذقية ما أدى إلى إصابة عامل بحروق تم نقله على أثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أوضح في تصريح لـ سانا أن عناصر الفوج توجهوا مباشرة إلى الموقع وأسهمت سرعة استجابتهم في السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة جداً.

من جهته سنان بدور مدير فرع المحروقات أوضح في تصريح مماثل أن الحريق اندلع في غرفة الحراسة الواقعة في محيط معمل الغاز جراء انفجار غاز سفاري ما أدى إلى إصابة عامل في المحرس بحروق ونقل على أثرها إلى المشفى.

ولفت إلى أن إدارة الفرع تتابع الوضع الصحي للعامل في المشفى متمنياً له الشفاء العاجل منوهاً بسرعة استجابة فوج الاطفاء في الوصول للموقع والتعامل مع الحريق مؤكداً في الوقت نفسه أن الحريق وقع ليلاً في وقت كان المعمل متوقفاً عن الانتاج والعمل.

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