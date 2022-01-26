SCS-NET

فقدان 39 شخصاً جراء انقلاب مركب قبالة فلوريدا الأمريكية

2022-01-26

واشنطن-سانا

أعلن خفر السواحل الأمريكي فقدان 39 شخصاً نتيجة غرق مركبهم قبالة سواحل ولاية فلوريدا اليوم.

وجاء في بيان نشره خفر السواحل عبر تغريدة له على موقعه على تويتر أنه تلقى بلاغاً بوجود مركب مقلوب والعثور على ناج وحيد حيث تبين أن المركب غادر جزر البهاماس منذ عدة أيام وغرق نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف خفر السواحل أنه يشتبه بعملية تهريب للبشر وعلى الفور تم إبلاغ السلطات المعنية لإجراء عمليات البحث عن المفقودين في حين تم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة تفاصيل الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ثلاثة قتلى وستة مصابين بإطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح بإطلاق نار في مقاطعة “ميامي ديد” بولاية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved