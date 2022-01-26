فقدان 39 شخصاً جراء انقلاب مركب قبالة فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلن خفر السواحل الأمريكي فقدان 39 شخصاً نتيجة غرق مركبهم قبالة سواحل ولاية فلوريدا اليوم.

وجاء في بيان نشره خفر السواحل عبر تغريدة له على موقعه على تويتر أنه تلقى بلاغاً بوجود مركب مقلوب والعثور على ناج وحيد حيث تبين أن المركب غادر جزر البهاماس منذ عدة أيام وغرق نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف خفر السواحل أنه يشتبه بعملية تهريب للبشر وعلى الفور تم إبلاغ السلطات المعنية لإجراء عمليات البحث عن المفقودين في حين تم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة تفاصيل الحادث.

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