روسيا: الغرب يضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ما سيؤدي إلى ضحايا مدنيين شرق البلاد

نيويورك-سانا

حذرت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة من مغبة وقوع ضحايا بين السكان المدنيين في منطقة النزاع بدونباس جراء مواصلة الغرب ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم.

ونقلت روسيا اليوم عن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين قوله خلال اجتماع في مجلس الأمن حول إجراءات حماية المدنيين خلال الأعمال القتالية في المدن “تواصل الدول الغربية على خلفية التهديد الروسي المزعوم الذي يتم تأجيجه بشكل مصطنع ضح الأسلحة إلى أوكرانيا وترسل إليها مستشارين عسكريين وتشجع بشكل عام الاستفزازات الأوكرانية بدل دفعهم إلى تنفيذ اتفاقات مينسك التي صدق عليها مجلس الأمن ما يعني استمرار سقوط الضحايا شرق أوكرانيا بين الأطفال والمسنين والنساء الذين تشن السلطات في كييف حرباً غير معلنة عليهم منذ سنوات عدة”.

وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا.