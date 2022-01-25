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روسيا تعتزم استخدام منصات سكة الحديد لإطلاق الصواريخ الفضائية

2022-01-25

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية أنها بصدد استخدام منصات سكة الحديد لإطلاق الصواريخ الفضائية من قطار سكة الحديد المجهز خصيصاً لهذا الغرض.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية قوله: ” إن مبدأ عمل منصة سكة الحديد شبيه لما استخدمته الصواريخ العسكرية السوفييتية في منظومة بارغوزي الصاروخية الفضائية لسكة الحديد” وأضاف المصدر أن مثل هذه المنصة ستكون قادرة على إطلاق الصواريخ فائقة الخفة مثل (كريلو إس في).

وأطلقت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في وقت سابق من هذا الشهر مركبة شحن من طراز (بروغريس إم) إلى محطة الفضاء الدولية.

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