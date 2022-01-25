الفوز ولا شيء سواه شعار مباراة منتخبنا أمام الإمارات

أبو ظبي-سانا

تتوجه بوصلة جماهير كرة القدم السورية يوم الخميس القادم إلى ملعب آل مكتوم في دبي وكلها أمل أن تتحرك مؤشراتها تجاه مرمى المنتخب الإماراتي المضيف عندما تلامس شباكه كرات يسددها لاعبو منتخبنا الوطني لتعلن فوزاً يعيدنا للمنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الفوز ولا شيء سواه شعار وهدف لاعبي منتخبنا الذي سيدخل المباراة بقيادة المدير الفني الجديد الروماني تيتا فاليريو وعينهم على نقاط المباراة الثمينة ليرسموا البسمة على وجوه الجماهير المتعطشة للفوز الذي سينعش آمالنا بالوصول إلى المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق تأهيلي للمونديال فيما سيقلص التعادل من حظوظ منتخبنا بالوصول إلى هذا المركز.

وقبل خوض مباراته مع الإمارات يحتل منتخبنا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 16 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ14 نقطة ثم الإمارات بـ 6 نقاط ولبنان بـ5 نقاط والعراق بـ 4 نقاط.

منتخبنا في إطار تحضيراته لهذه المباراة دخل معسكراً تدريبياً في الإمارات العربية المتحدة بدأ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تضمن تمارين لرفع اللياقة البدنية وجملاً تكتيكية دفاعية وهجومية مع تمارين خاصة لحراس المرمى.

وتبدو صفوف نسور قاسيون مكتملة مع ابراهيم عالمة وخالد حجي عثمان وشاهر الشاكر وعمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس وعبد الله الشامي وإياز عثمان وعمرو جنيات ويوسف محمد ومحمد عنز ومحمود البحر وورد السلامة ومؤيد الخولي وملهم بابولي وحسام عايش وأوليفر كاسكاو وتامر حاج محمد وكامل حميشة والليث علي ومصطفى جنيد ومحمد ريحانية ومحمد صهيوني وثائر كروما وفهد اليوسف وعمرو ميداني وبالتالي فإن منتخبنا سيدخل المباراة وهو في أفضل حالاته الفنية.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب كوريا الجنوبية في الأول من الشهر القادم ضمن التصفيات نفسها.

محمد الخاطر

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