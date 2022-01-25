الرئيس الإيراني: إمكانية التفاوض المباشر مع أميركا إذا رفعت العقوبات الظالمة عنا

طهران-سانا

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول ملف بلاده النووي بشرط رفع العقوبات الظالمة عنها.

وفي إشارة إلى مطالب الولايات المتحدة بالحوار المباشر مع طهران قال رئيسي في خطاب مباشر مع الشعب عبر التلفزيون الإيراني: “إن هذا ليس بالأمر الجديد ونحن لم نجر مفاوضات مباشرة معها حتى الأن ولكن أعلن الأن عن إمكانية التفاوض المباشر معها إذا أرادت رفع العقوبات الظالمة” لافتاً إلى أن سياسة بلاده الخارجية قائمة على التعامل مع كل الدول إلا المعادية.

وحول زيارته مؤخراً لروسيا أعلن رئيسي أنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها الوضع في سورية مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إفشال العقوبات المفروضة عليها من خلال التعامل مع روسيا ودول المنطقة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المنعقدة في فيينا أوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل المفاوضات حول ملفها النووي دون أن تربط الملفات الأخرى بها قائلاً: “المفاوضات ليست كل شيء بالنسبة لنا وإذا كانت باقي الأطراف مستعدة لرفع العقوبات فيمكن التوصل إلى اتفاق جيد”.

كما تطرق رئيسي إلى أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بعلاقاتها مع دول الجوار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency