النقد الدولي: تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2022 إلى 4.4 %

واشنطن-سانا

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى نسبة 4.4 بالمئة من 4.9 بالمئة وبالنسبة لعام 2023 بلغت التوقعات نسبة 3.8 بالمئة بعد أن كانت 3.6 بالمئة.

وقال الصندوق في تقريره لشهر كانون الثاني: إن “الاقتصاد العالمي يدخل في عام 2022 موقفاً أكثر ضعفاً مما كان متوقعاً في البداية مع تفشي سلالة اوميكرون لفيروس كورونا ودول العالم تلجأ مجدداً إلى فرض القيود على التنقلات وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات إلى تضخم يزداد قيمة واتساعاً”.

وأفاد التقرير أيضا بأن معدل النمو العالمي في عام 2021 قدر بنسبة 5.9 بالمئة ومن المتوقع أن يتباطأ إلى نسبة 4.4 بالمئة في عام 2022.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency