باقري: سياسة إيران قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار

طهران-سانا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران تنتهج سياسة قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار ورفض الاحتلال بجميع أشكاله.

ونقلت وكالة ارنا عن باقري قوله خلال استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق ذاكر حسن اوف: “نتطلع إلى أن تفضي الزيارة إلى إتاحة فرص مناسبة للارتقاء بمستوى الأواصر الثنائية وتعزيزها ولا سيما في المجالات الدفاعية والتقنية والعسكرية بين طهران وباكو” لافتاً إلى أن “الشعب الإيراني يعتز بالعلاقات الوثيقة مع أذربيجان”.

وأوضح باقري أن بلاده كما تولي اهتماماً كبيراً بوحدة أراضيها فإنها تهتم في الوقت نفسه بوحدة الاراضي الأذربيجانية.