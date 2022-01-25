روسيا تخطط لنقل عينات من تربة كوكب الزهرة إلى الأرض

موسكو-سانا

أعلن معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية اليوم أن العلماء الروس يريدون لأول مرة في التاريخ إرسال ثلاث مركبات لكوكب الزهرة في 2029 و2031 و2034 لنقل عينات من التربة إلى الأرض.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس المعهد ليف زيليوني قوله إنه من المقرر إجراء ثلاث بعثات في إطار برنامج استكشاف الزهرة خلال أعوام 2029 و2031 و2034 موضحاً أنه في عام 2029 ستتوجه المركبة الفضائية “فينيرا دي” ذات الوحدات المدارية والهبوطية والتوضيحية إضافة إلى وحدات الغلاف الجوي إلى جارة الأرض ومن المقرر أن تكون الرحلة الاستكشافية الثانية في عام 2031 وقد تضاف بعثة عاجلة في عام 2027 للبحث عن علامات الحياة على الكوكب.

ويهدف مشروع “فينيرا دي” إلى اقامة محطة طويلة الأجل على كوكب الزهرة لدراسة سطح الكوكب وغلافه.