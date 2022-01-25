دراسة: المخللات غير النشوية تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة

لندن-سانا

كشف بحث علمي جديد أن الخضراوات المحفوظة غير النشوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن المؤسسة العالمية الخيرية للسرطان قولها إن مستويات الملح المرتفعة تغير لزوجة المخاط الذي يحمي المعدة ويعزز تكوين مركبات “ان نيتروسو” كما ثبت أن المستويات العالية من الملح مسؤولة عن الضرر الخلوي الأساسي الذي يؤدي إلى تعزيز تطور سرطان المعدة.

وحذرت جمعية السرطان الخيرية من أن تناول الملح بكميات كبيرة يؤدي إلى تحفيز استعمار الحلزونية البوابية وهي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة.

وتشمل أمثلة الخضار غير النشوية الجزر والجزر الأبيض واللفت وكذلك الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والخس والملفوف والبروكلي والجرجير وخضراوات الأليوم مثل البصل والثوم والكراث.

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