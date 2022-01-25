سورية تجدد مطالبتها برفع الإجراءات القسرية المفروضة على فنزويلا

جنيف-سانا

جددت سورية مطالبتها بالرفع الفوري للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية غير الأخلاقية التي تستهدف الشعب الفنزويلي وتنتهك حقوقه الإنسانية بما فيها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية.

وفي بيان اليوم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المخصصة لاستعراض التقرير الوطني لجمهورية فنزويلا حول حالة حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا ضرورة وقف التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لفنزويلا واحترام سيادتها ووحدتها الوطنية وخيارات شعبها.

ونوه السفير آلا بالتقرير الوطني الذي قدمته فنزويلا ممثلة بنائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريغيز وبالجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الاستعراض السابق مشدداً على أهمية السياسات التي تتبناها الحكومة الفنزويلية في مواجهة الحصار الاقتصادي وقيامها بتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لمواجهة الحرب الاقتصادية وبرصد وتوثيق الإجراءات القسرية الأحادية التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency