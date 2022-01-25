ميتا تطور حاسوباً بالذكاء الاصطناعي (الأسرع بالعالم)

واشنطن-سانا

أعلنت ميتا الشركة الأم لفيسبوك عن تطوير حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي يرجح أنه “الأسرع في العالم” والذي يعمل بهذه التقنية.

وأوضح مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك عبر صفحته على فيسبوك أن “الشركة ميتا طورت ما نعتقد أنه أسرع كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم” مضيفاً.. إن “التجارب التي نبينها من أجل ميتافيرس تتطلب قوة حسابية هائلة لمعالجة تريليونات العمليات الحسابية في الثانية”.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة التي أطلق عليها “ار.اس.سي” ستتيح نماذج ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة وفهم مئات اللغات.

ومن المرجح أن يكتمل تطوير التقنية في منتصف العام الحالي في حين لم يحدد موعد لإطلاقها.

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