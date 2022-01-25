القضاء العراقي يقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى

بغداد-سانا

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع” فإن المحكمة الاتحادية قررت اليوم رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

وألغت المحكمة الاتحادية أيضاً القرار الولائي القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة في أول جلسة عقدت للبرلمان في وقت سابق.

وكان محمد الحلبوسي حسم رئاسة البرلمان العراقي لصالحه مؤخراً بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سناً في البرلمان حيث حصل الحلبوسي على 200 صوت والمشهداني على 14 صوتاً ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتاً.

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