روسيا تدرج المعارض نافالني على قائمة المتورطين بالإرهاب

موسكو-سانا

أدرجت وزارة المالية الروسية المعارض اليكسي نافالني على قائمة المنظمات والأفراد الذين توجد معلومات بشأن تورطهم في الإرهاب والأنشطة المتطرفة.

وحسب سجل إعلانات وزارة المالية الروسية أدرج أيضاً ضمن القائمة عدد من المتهمين بقضايا إرهاب وأنشطة متطرفة من بينهم ليوبوف سوبول والمحامي فياتشيسلاف غيمادي وغيورغي ألبوروف ورسلان شافدينوف.

ووفقاً للقانون تجمد البنوك أموال الأشخاص المدرجة أسماؤهم في هذه القائمة وتوقف الخدمات المالية بشأنهم.

وسبق أن أدرجت في مطلع هذا العام أسماء اثنين آخرين من مساعدي نافالني وهما ليونيد فولكوف وإيفان جدانوف إلى قائمة وزارة المالية الروسية بخصوص المتهمين بالتطرف والإرهاب.

وكان مكتب التحقيق الروسي فتح في 28 أيلول من العام الماضي قضية جنائية ضد نافالني وشركائه الموجودين في خارج البلاد بشأن إنشاء تجمع متطرف والمشاركة في أنشطته فيما ما يزال نافالني موقوفاً في مصلحة للسجناء بروسيا.

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