(أوميكرون الخفي).. نسخة جديدة من أوميكرون تثير قلقاً عالمياً

واشنطن-سانا

آثارت سلالة جديدة من المتحور الجديد من فيروس كورونا والتي أطلق عليها “أوميكرون الخفي” لقدرتها على إخفاء نفسها بشكل أعقد من المتحورات السابقة قلقاً عالمياً بعد انتشارها في عدد من دول العالم.

ووفقاً لما ذكره موقع “ديد لاين” الأمريكي فإن المؤشرات الأولية تدل على أن “بي. اي2.” هي النسخة الجديدة من السلالة المتحورة انتشرت حتى في البلدان التي اجتاحها متحور أوميكرون الأصلي “بي.اي1.” حيث أظهرت نتائج الفحوص الطبية في الدنمارك أن نحو نصف من سجلت إصابتهم بفيروس كورونا ثبتت إصابتهم بأوميكرون “بي.اي2.” كما اجتاحت السلالة الجديدة الولايات المتحدة بعد انتشارها في كل من بريطانيا والنرويج وفرنسا والهند والسويد.

وصنفت السلطات الصحية في بريطانيا “بي.أي2.” على أنه “متغير قيد التحقيق” بعد أن تم اكتشافه لأول مرة في البلاد في السادس من كانون الأول الماضي.

وحسب آخر ما توصل إليه الخبراء لم تظهر التحليلات الأولية أي اختلاف في معدلات الاستشفاء كما أنه من غير الواضح مدى فعالية اللقاحات ضد هذه السلالة الجديدة من الفيروس محذرين في الوقت ذاته أن من طبيعة الفيروسات أن تتغير وتتحور عشرات المرات لذلك من المتوقع أن تظهر متحورات جديدة مع استمرار الوباء.

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