25 كانون الثاني 1915- العالم غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية

دمشق-سانا

750- سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين بعد حكم دام 88 عاماً وتولي أبي العباس السفاح الخلافة ليصبح أول خليفة عباسي.

1126- نشوب معركة مرج الصقر بين الصليبيين والسلاجقة.

1260- سقوط حلب بيد التتار بعد حصارها على مدة سبعة أيام.

1479- العثمانيون يجبرون إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي أدت إلى انسحابها من الحرب ضدهم وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.

1915- العالم والمخترع الاسكتلندي المولد ألكسندر غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية.

1919- تأسيس عصبة الأمم.

1939- مصرع 28000 شخص جراء زلزال ضرب تشيلان في تشيلي بقوة 8.3 على مقياس ريختر.

1942- تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

1952- الاحتلال البريطاني يقتحم مدينة الاسماعيلية المصرية ورجال الشرطة يرفضون تسليم أسلحتهم ما أدى لوقوع معركة الاسماعيلية التي أسفرت عن مقتل 50 جندياً مصرياً وإصابة 80 وأسر آخرين.

1972- التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفييتي التي وضعت حدا لعداء دام ربع قرن.

1999- مصرع 1185 شخصاً على الأقل جراء زلزال ضرب كولومبيا بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

2000- قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع شاحنتين محملتين بمواد أولية لأعمال الترميم الجارية في المسجد الأقصى من دخوله.

2010- سقوط طائرة ركاب إثيوبية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل اللبنانية وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بيروت متجهة إلى العاصمة أديس أبابا.

2014- اختتام بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2014 بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة على نظيره التونسي.

2019- انهيار سد التعدين في برومادينيو بالبرازيل مخلفاً 90 قتيلاً ومئات المفقودين.

من مواليد هذا اليوم..

1880- أرثر سيسيل ألبورت طبيب جنوب إفريقي مكتشف متلازمة ألبورت.

1885- أديب لحود كاتب مسرحي ومؤرخ ومدرس لبناني.

1917- إيليا بريغوجين عالم كيمياء بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1977.

1928- إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجيا.

1949- بول نرس عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001.

1980- تشافي هيرنانديز لاعب كرة قدم ومدرب إسباني.

1984- روبينيو لاعب كرة قدم برازيلي.

من وفيات هذا اليوم..

967- سيف الدولة الحمداني مؤسس إمارة حلب.

2008- عزيز صدقي رئيس وزراء مصر.

أعياد ومناسبات..

عيد الشرطة في مصر.