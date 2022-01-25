25 كانون الثاني 1915- العالم غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية

دمشق-سانا
750- سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين بعد حكم دام 88 عاماً وتولي أبي العباس السفاح الخلافة ليصبح أول خليفة عباسي.
1126- نشوب معركة مرج الصقر بين الصليبيين والسلاجقة.
1260- سقوط حلب بيد التتار بعد حصارها على مدة سبعة أيام.
1479- العثمانيون يجبرون إمارة البندقية على توقيع معاهدة إسطنبول والتي أدت إلى انسحابها من الحرب ضدهم وفرضت عليها غرامات الحرب وجزية سنوية.
1915- العالم والمخترع الاسكتلندي المولد ألكسندر غراهام بيل يفتتح أول اتصال هاتفي عبر القارة الأمريكية.
1919- تأسيس عصبة الأمم.
1939- مصرع 28000 شخص جراء زلزال ضرب تشيلان في تشيلي بقوة 8.3 على مقياس ريختر.
1942- تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
1952- الاحتلال البريطاني يقتحم مدينة الاسماعيلية المصرية ورجال الشرطة يرفضون تسليم أسلحتهم ما أدى لوقوع معركة الاسماعيلية التي أسفرت عن مقتل 50 جندياً مصرياً وإصابة 80 وأسر آخرين.
1972- التوقيع على اتفاقية صلح بين اليابان والاتحاد السوفييتي التي وضعت حدا لعداء دام ربع قرن.
1999- مصرع 1185 شخصاً على الأقل جراء زلزال ضرب كولومبيا بقوة 6.4 على مقياس ريختر.
2000- قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع شاحنتين محملتين بمواد أولية لأعمال الترميم الجارية في المسجد الأقصى من دخوله.
2010- سقوط طائرة ركاب إثيوبية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل اللبنانية وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بيروت متجهة إلى العاصمة أديس أبابا.
2014- اختتام بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2014 بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة على نظيره التونسي.
2019- انهيار سد التعدين في برومادينيو بالبرازيل مخلفاً 90 قتيلاً ومئات المفقودين.
من مواليد هذا اليوم..
1880- أرثر سيسيل ألبورت طبيب جنوب إفريقي مكتشف متلازمة ألبورت.
1885- أديب لحود كاتب مسرحي ومؤرخ ومدرس لبناني.
1917- إيليا بريغوجين عالم كيمياء بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1977.
1928- إدوارد شيفردنادزه رئيس جورجيا.
1949- بول نرس عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2001.
1980- تشافي هيرنانديز لاعب كرة قدم ومدرب إسباني.
1984- روبينيو لاعب كرة قدم برازيلي.
من وفيات هذا اليوم..
967- سيف الدولة الحمداني مؤسس إمارة حلب.
2008- عزيز صدقي رئيس وزراء مصر.
أعياد ومناسبات..
عيد الشرطة في مصر.