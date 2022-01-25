تحطم مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

واشنطن-سانا

أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز F-35C أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات “USS Carl Vinson” في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت شبكة CNN عن بيان لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي قوله إن “الحادث وقع أثناء هبوط المقاتلة على سطح حاملة الطائرات أمس حيث قفز الطيار بأمان وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية” مشيراً إلى أن الطيار في حالة مستقرة فيما أصيب في الحادث سبعة بحارة تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في الفلبين فيما عولج البحارة الآخرون على متن الحاملة.

ولفت بيان الأسطول إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعة طيران روتينية فيما يجرى حالياً التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من هذا الطراز.

وتعد المقاتلة الشبحية F-35 واحدة من أغلى المقاتلات الحربية في العالم لكن بعد تكرار حوادث تحطمها بات الكثيرون يطرحون تساؤلات حول فعاليتها.

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