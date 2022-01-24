الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن تسييس وباء كورونا

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس ملف مكافحة وباء فيروس كورونا ووقف التدخل وتقييد التبادلات العادية للأفراد بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمره الصحفي اليوم “نحث الولايات المتحدة على احترام العلم وحماية الحياة والصحة والسلامة وتعزيز جهود الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بشكل فعال والتوقف عن تسييس هذه المسألة ووقف تقييد التبادلات العادية للأفراد بين الصين والولايات المتحدة”.

ولفت تشاو إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى (استثناءات ومعاملة خاصة) لمصلحتها فهي تلغي بشكل غير معقول رحلات الخطوط الجوية الصينية وتتدخل في عملها وتتجاهل حياة وصحة وسلامة الركاب الصينيين والأجانب مشدداً على هذا السلوك “غير معقول وغير مسؤول للغاية”.

وأوضح تشاو أن الصين ستلغي العديد من رحلات الطيران الأمريكية إلى أراضيها رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن.

ودعت الصين مراراً إلى الامتناع عن تسييس قضية ملف كورونا وعدم حصرها في بلد معين مشددة على ضرورة أن يرفض المجتمع الدولي جميع أنواع التلاعب والتسييس لقضية منشأ كورونا وإجراء الأبحاث في العديد من الدول والمناطق لضمان منع تفشي الجائحة والاستجابة لها في حال ظهورها ثانية في المستقبل.