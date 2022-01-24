إصابة فتى فلسطيني جراء اعتداء للمستوطنين على بلدة حوارة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فتى فلسطيني مساء اليوم من جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على بلدة حوارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على منازل الفلسطينيين في البلدة الواقعة جنوب المدينة ومركباتهم على الشارع الرئيسي الواصل لمدينة نابلس ما أدى الى إصابة فتى فلسطيني وإلحاق أضرار بعدد من المركبات.

ويواصل المستوطنون الاسرائيليون منذ نحو شهر اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.