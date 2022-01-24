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البولندية شفيونتيك تتأهل لربع نهائي بطولة أستراليا للتنس

2022-01-24

كانبرا-سانا

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك اليوم إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس للمرة الأولى.

وجاء تأهل شفيونتيك إلى الربع النهائي بعد فوزها على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين لواحدة وبنتيجة5-7 و6-3 و6-3 وبزمن ساعتين ونصف الساعة.

وستواجه شفيونتيك 20 عاماً في الدور المقبل الاستونية كايا كانيبي التي أقصت بدورها اليوم البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة5-7 و6-2 و7-6.

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