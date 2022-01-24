ضبط منشأة في اللاذقية بمخالفة الغش

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية منشأة بمخالفة الغش والتدليس من خلال قيام صاحبها بطحن التوابل والمواد العلفية وبيعها بالمنشأة نفسها.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس احمد زاهر في تصرح لمراسلة سانا أنه تمت مصادرة المواد المخالفة للمواصفات وهي عبارة عن بقايا من مواد اليانسون والسماق والكزبرة والكمون والشمرا والشوفان والترمس.

وبين زاهر أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف وتشميع المنشأة وإحالة المخالف إلى القضاء أصولا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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