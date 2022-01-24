فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى أوكرانيا

باريس-سانا

انضمت فرنسا الى الحملة الدعائية التصعيدية التي يشنها حلف الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية حيث نصحت رعاياها اليوم بتجنب السفر إلى أوكرانيا إذا كان ذلك غير ضروري.

وأوصت الخارجية الفرنسية في إرشادات أصدرتها اليوم بتأجيل السفر غير الضروري أو العاجل إلى أوكرانيا بقدر الإمكان.

بدورها أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق أنها ستسحب بعض موظفيها وعائلاتهم من سفارتها في أوكرانيا على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.

ويواصل حلف الناتو توتير الأوضاع في أوكرانيا من خلال نشر مزاعم كاذبة، حيث أعلن اليوم نيته وضع قوات احتياطية في حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات الى دول أوروبا الشرقية.

يذكر أن روسيا أكدت مراراً عدم نيتها شن أي عملية على أوكرانيا في وقت تواصل فيه واشنطن دول حلف شمال الأطلسي نشر ادعاءات لتصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لموسكو لتبرير تحركاته ضدها وتوسعه شرقاً وفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

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