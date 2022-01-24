التشيك لا تنوي سحب دبلوماسييها وعائلاتهم من أوكرانيا

براغ-سانا

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أنها لا تخطط لسحب الدبلوماسيين التشيك من سفارتها في أوكرانيا أو عائلاتهم.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة لينكا دو في تصريح اليوم أن مجموعة عمل داخل الوزارة تتابع التطورات الجارية في أوكرانيا يومياً وتقوم بتقييم الوضع مضيفة نحن مستعدون للقيام بالخطوات الضرورية لحماية موظفينا ومواطنينا الذين يتواجدون في الأراضي الأوكرانية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا في وقت سابق اليوم إلى عدم التهويل بخصوص الأزمة الأوكرانية مشيراً إلى أن الاتحاد لن يطلب حاليا سحب عائلات دبلوماسية من أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة.

ويواصل حلف الناتو توتير الأوضاع في أوكرانيا من خلال نشر مزاعم كاذبة حيث أعلن اليوم نيته وضع قوات احتياطية في حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات إلى دول أوروبا الشرقية.