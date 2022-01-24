خلافاً للتوقعات.. إليك ما تفعله القهوة بجهاز الهضم!

بازل-سانا

نشرت مجلة علمية دراسة شاملة جديدة أكدت نتائجها أن أحد أكثر المشروبات المنتشرة في العالم، والذي يصنف بالمشروب رقم واحد يساهم في تعزيزه الصحة عند تناوله كل صباح.

وفقاً لمجلة Nutrients فإن شرب القهوة المعتدل (3 -5 فناجين يومياً) لا يسبب أي آثار ضارة على الجهاز الهضمي بل يؤثر إيجاباً على الجهاز الهضمي والقولون، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

وبينت نتائج الدراسة أن الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تحفيز هرمون هضمي في الجسم يسمى الجاسترين وكذلك حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة ويساهم تحفيزهما على تكسير وتفتيت الطعام في المعدة، كما يحفز الكافيين هرمون كوليسيستوكينين الذي بدوره يحفز إفراز المادة الصفراء وهو أمر مهم جداً أثناء الهضم.