الصحة العالمية: العالم في مرحلة حرجة من جائحة كورونا

جنيف-سانا

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دول العالم على العمل معاً لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا مبيناً أن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه اليوم وفق ما نقلت وكالة رويترز “تدخل جائحة كوفيد 19 الآن عامها الثالث ونحن في منعطف خطير، يجب أن نعمل معاً لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء، لا يمكننا السماح له بالاستمرار ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال”.

وكان تيدروس أكد في وقت سابق أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط عام 2022 الهدف العالمي المتمثل بتطعيم 70 بالمئة من سكان العالم وأن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرض لأي اتهامات.

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