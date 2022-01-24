وفاة شخص بحريق في شارع بغداد وإخماد حريق آخر بمنطقة المهاجرين

دمشق-سانا

توفي اليوم شخص بحريق ضمن منزل خلف جامع الفاروق بشارع بغداد وأُخمد حريق آخر ضمن منزل في منطقة المهاجرين بدمشق.

وأشار العميد داؤود عميري قائد فوج إطفاء دمشق في تصريح لمندوبة سانا إلى أن الحريق الأول نشب ضمن محل خردوات انتقل للطابق الأول والثاني.

وبين العميد عميري أن زمرة من فوج إطفاء دمشق توجهت على الفور إلى المكان وعملت على إخماده وتبريده وعثرت على جثة لرجل أمام المحل تم نقلها إلى مشفى دمشق (المجتهد) من قبل الهلال الأحمر تبين فيما بعد أنها لصاحب المحل ولا تزال الإجراءات مستمرة لتحديد سبب الوفاة.

ولفت العميد عميري إلى أن فوج إطفاء دمشق أخمد حريقاً آخر ضمن منزل بمنطقة المهاجرين مشيراً إلى أن زمرة من الفوج توجهت إلى المكان وعملت على إخماده وتبريده حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

رحاب علي

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