ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل في محطة كهرباء غرب حماة

حماة-سانا

خرجت محطة غرب حماة الكهربائية التي تغذي عدداً من الخطوط عن الخدمة جراء انهيار قاطع وتعمل ورشات الصيانة حالياً على إصلاحها ليصار إلى تشغيلها وعودتها للخدمة في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وذكر المهندس أحمد اليوسف مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة في تصريح لمراسل سانا أن محطة غرب حماة التي تضم 3 محولات كهربائية واحدة منها باستطاعة 66 على/20 ك ف ا توقفت عن العمل إثر انهيار قاطع ناجم عن الضغط الشديد في استجرار الكهرباء مشيراً إلى أن الورشات الفنية تبذل جهوداً لإصلاح المحطة التي تقع بالقرب من دوار محردة في مدخل مدينة حماة الغربي والعمل على عودتها للخدمة مجدداً.

يذكر أن محطة غرب حماة الكهربائية تغذي نحو 6 خطوط كهرباء مهمة منها البعث 1 والتبغ ومصنع البنا والبعثات وغيرها.

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