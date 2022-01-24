حزب تشيكي: خروج الناتو من أوكرانيا يخفف حدة التوتر في أوروبا

براغ-سانا

أكد رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكي توميو أوكامورا عدم تواجد حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أوكرانيا يخفف حدة التوتر في أوروبا.

وأشار أوكامورا إلى أن محاولات أوكرانيا إثارة صراع مسلح في المنطقة أمر خطير وعمل غير مسؤول داعيا بلاده إلى عدم التورط في هذا الملف.

من جهته حذر الحزب الشيوعي التشيكي المورافي من التداعيات السلبية لإعلان وزارة الدفاع التشيكية عن توجهها لإرسال قذائف مدفعية إلى أوكرانيا مؤكداً أن هكذا إجراء يسهم في المزيد من تدهور الأوضاع ويرفع احتمالات وقوع الحرب في أوروبا.

ونبه الحزب في بيان له اليوم إلى أن الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار بالسلاح تحظر بيع السلاح الى المناطق التي يمكن أن تثار حرب فيها مشدداً على رفضه إرسال السلاح إلى أوكرانيا والسعي بدلا من ذلك إلى تخفيف حدة التوتر في أوروبا وحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل الدبلوماسية والسلمية استنادا الى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية مينسك.

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