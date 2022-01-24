هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 75 مم في شطحة

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في شطحة بمنطقة الغاب 75 مم و60 مم في مصياف وعين حلاقيم بريف حماة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سجلت الهطولات المطرية في دمشق وريفها النسب التالية بالحرمون 27 مم وميسلون 18 مم وسرغايا 13 مم ومضايا 11 مم والزبداني 10 مم والتل 9 مم وعسال الورد 8 مم وجديدة الشيباني 5 مم وقطنا 4 مم ومساكن برزة والقطيفة ودوار المطار 3 مم والمزة والمشرفة والنبك 2 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت عين العرب 15 مم والسويداء 10 مم وشهبا 9 مم وصلخد 6 مم والصورة الصغيرة 2 مم بينما في درعا سجلت المسيفرة 10 مم وإزرع 6 مم ونوى والصنمين 5 مم والشيخ مسكين وبصرى 4 مم ودرعا وتل شهاب 3 مم أما محافظة القنيطرة فسجلت حضر 48 مم والقنيطرة 27 مم ونبع الصخر 10 مم.

وفي حمص سجلت العريضة 46 مم وقلعة الحصن 37 مم ومرمريتا 35 مم والناصرة 31 مم وشين 30 مم وتلكلخ 26 مم وتل دو 12 مم والرستن 7 مم وحمص 5 مم.

وفي محافظة حماة سجلت في مصياف وعين حلاقيم 60 مم ووادي العيون 55 مم والرصافة 50 مم وربعو 40 مم وكفر زيتا 25 مم والحميري 16 مم وحماة 12 مم وحربنفسه 10 مم ومحردة وصوران والسلمية 8 مم والصبورة 5 مم والسعن 3 مم وعقيربات 2 مم وفي الغاب سجلت في شحطة 75 مم وعين الكروم 33 مم وفي الكريم 32 مم والسقيلبية21 مم وأفاميا 15 مم.

وفي طرطوس كانت في دريكيش 41 مم ومشتى الحلو 40 مم والشيخ بدر 38 مم والقدموس 37 مم وصافيتا 35 مم وبانياس 30 مم وحمام واصل 27 مم والصفصافة 26 مم وطرطوس 17 مم.

وفي اللاذقية سجلت في القطيلبية 44 مم والمزيرعة 29 مم واللاذقية 18 مم والصلنفة 17 مم والبهلولية 14 مم ووادي قنديل والحفة 9 مم وبوقا 6 مم والقرداحة 2 مم ومطار الباسل 1 مم.

وفي محافظة إدلب سجلت جسر الشغور34 مم وخان شيخون 24 مم وأبو ظهور 14 مم بينما في محافظة حلب سجلت في أعزاز 18 مم ومطار حلب والباب 11 مم وحلب 10 مم ومنبج وخناصر 9 مم وجرابلس 8 مم وعين العرب الشمالية 7 مم ومنشأة الأسد 6 مم والسفيرة 4 مم.

وفي محافظة الرقة سجلت جديدة الخابور 7 مم وتل أبيض 4 مم وعين عيسى 3 مم وبئر محيسن والرقة والمنصورة والكرامة والسبخة2 مم.

وفي محافظة الحسكة سجلت مبروكة 6 مم وتل تمر وهيمو4 مم والقحطانية والهول 3 مم واليعربية وأبو قصاب 2 مم وفي محافظة دير الزور سجلت التبني 7 مم ودير الزور 5 مم.

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