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استقرار أسعار الذهب

2022-01-24

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولاراً للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى   1836.80 دولاراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية0.3 بالمئة إلى 24.15 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2124.21  دولاراً وارتفع البلاتين  0.4 بالمئة إلى 1032.80  دولاراً.

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