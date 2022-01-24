24 كانون الثاني 1965.. القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين بدمشق

دمشق-سانا

1800- توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال الفرنسي كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.

1848- اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.

1924- تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.

1943- فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل يختتمان اجتماعهما في الدار البيضاء بالمغرب وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

1965- إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق.

1999- كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في استغلال قبة الصخرة في فلسطين كحملة دعائية للسياحة.

2011- تفجير إرهابي يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصاً ويلحق إصابات بالعشرات.

2012- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئء المفروضة بالبلاد منذ عام 1981.

2017- انتهاء الاجتماع الأول من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.

من مواليد هذا اليوم..

1712- الملك فريدريك الكبير ملك بروسيا.

1872- موريس ترافرز عالم كيميائي بريطاني ومؤسس المعهد الهندي للعلوم.

1900- ثيودوسيوس دوبجانسكي عالم وراثة وعالم أحياء تطوري أمريكي من أصل أوكرانيا.

1916- رفائيل كالديرا رئيس فنزويلا.

1987- لويس سواريز لاعب كرة قدم أورغوايايني.

من وفيات هذا اليوم..

1965- ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.

أعياد ومناسبات..

يوم حمى الذهب.

يوم الطعام المدرسي في اليابان.

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