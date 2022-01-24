24 كانون الثاني 1965.. القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين بدمشق

دمشق-سانا
1800- توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال الفرنسي كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.
1848- اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.
1924- تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.
1943- فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل يختتمان اجتماعهما في الدار البيضاء بالمغرب وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
1965- إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق.
1999- كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في استغلال قبة الصخرة في فلسطين كحملة دعائية للسياحة.
2011- تفجير إرهابي يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصاً ويلحق إصابات بالعشرات.
2012- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئء المفروضة بالبلاد منذ عام 1981.
2017- انتهاء الاجتماع الأول من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.
من مواليد هذا اليوم..
1712- الملك فريدريك الكبير ملك بروسيا.
1872- موريس ترافرز عالم كيميائي بريطاني ومؤسس المعهد الهندي للعلوم.
1900- ثيودوسيوس دوبجانسكي عالم وراثة وعالم أحياء تطوري أمريكي من أصل أوكرانيا.
1916- رفائيل كالديرا رئيس فنزويلا.
1987- لويس سواريز لاعب كرة قدم أورغوايايني.
من وفيات هذا اليوم..
1965- ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.
أعياد ومناسبات..
يوم حمى الذهب.
يوم الطعام المدرسي في اليابان.
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