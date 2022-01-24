38 وفاة و1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة المصرية 38 حالة وفاة و1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله بالفيروس هو 410098 في حين بلغ إجمالي الوفيات 22368 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 1209 متعافين من الاصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 343971 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة المصرية سجلت أمس 41 وفاة و1569 إصابة بفيروس كورونا.

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