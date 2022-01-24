مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون الصحي بين البلدين

هافانا-سانا

بحث سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا مع نائب وزير الصحة الكوبي لشؤون التعاون الدولي الدكتور ريغلا أنغولو سبل تعزيز علاقات التعاون الصحي بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصحة العامة الكوبية في العاصمة هافانا على أهمية تفعيل الاتفاق الصحي الموقع بين وزارتي الصحة السورية والكوبية وتعزيز علاقات التعاون في المجال الصحي والصناعة الدوائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين مجددين التأكيد على رفضهما للإجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على البلدين والتي تضاعفت بالتزامن مع جائحة كورونا.

حضر اللقاء من الجانب الكوبي الدكتور نستور ماريمون مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الصحة الكوبية وعلي عباس الملحق الدبلوماسي بالسفارة السورية في هافانا.

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