إيران تكشف عن 30 إنجازاً في مجال التكنولوجيا المعرفية

طهران-سانا

أعلنت إيران عن ثلاثين إنجازاً في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية في المعرض الدائم للمنتوجات المعرفية التصديرية وطنية الصنع.

وقال سورنا ستاري مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية في تصريح اليوم نقلته وكالة فارس خلال مراسم افتتاح المعرض اليوم: “إن المنتوجات في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية إيرانية الصنع وهي حصيلة مسيرة تدريجية ومستمرة وهادفة ونهضة انطلقت قبل عدة أعوام وبلغت مرحلة النضج حيث تدخل هذه المنتوجات السوق بصورة تدريجية”.

وأشار ستاري إلى توفير ما يلزم لعودة النخب من الخريجين الإيرانيين في الخارج لأن العلوم والتكنولوجيا المعرفية بحاجة إلى إعداد الكوادر البشرية معتبراً أن الدولة التي تريد أن تصبح قوية بحاجة لوضع التنمية المعرفية والتكنولوجية في أولوياتها والبدء بنهضة هادفة ومستمرة ومتواصلة.

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