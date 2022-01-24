تونس تفوز على نيجيريا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم افريقيا

ياوندي-سانا

فاز منتخب تونس على نظيره النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

سجل هدف الفوز للمنتخب التونسي اللاعب يوسف المساكني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب التونسي لربع نهائي أمم إفريقيا حيث سيلتقي منتخب بوركينا فاسو الذي حقق الفوز على الغابون في وقت سابق اليوم بفارق الركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

ولعب المنتخب التونسي وسط ظروف صعبة للغاية بغياب مدربه منذر الكبير وعدد من أهم نجومه بسبب فيروس كورونا.

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