الصحة العالمية: أوميكرون ينبئ بنهاية محتملة لوباء كورونا

جنيف-سانا

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا قد يقرب الأزمة الصحية العالمية من النهاية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه قوله اليوم: إن “المتحور أوميكرون الذي قد يصيب نحو 60 بالمئة من الأوروبيين بحلول شهر آذار المقبل أطلق مرحلة جديدة من وباء فيروس كورونا في المنطقة” مضيفاً أن هذه المرحلة الجديدة من الوباء قد تقرب الأزمة الصحية من النهاية.

الجدير بالذكر أن الحكومة السويسرية عدت في الثالث عشر من الشهر الجاري أن المتحور أوميكرون قد يكون بداية النهاية بالنسبة لوباء كورونا معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشار الفيروس حتى نهاية شهر آذار القادم.

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