وقفة في جنين تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

دعا عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في الضفة الغربية مساء اليوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية مجدداً إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمها نادي الأسير في مدينة جنين رفعوا لافتات تطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير أبو حميد الذي يتهدده خطر الموت جراء تدهور حالته الصحية واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه في انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وتشهد مدن الضفة الغربية يومياً وقفات دعم وإسناد للأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 تطالب بالإفراج الفوري عنه ولا سيما بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً ودخوله في غيبوبة جراء معاناته من تبعات عملية استئصال ورم سرطاني في الرئتين.

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